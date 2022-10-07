TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, MasterClass heyecanı yaşanıyor. Mehmet Şef kandil simidi konusunda tecrübelerini yarışmacılara aktarırken, yarışmacılardan beş susamlı , beş susamsız kandil simidi yapmalarını istedi. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 7 Ekim 2022 MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı? İşte merakla beklenen MasterClass ödülünün sahibi...