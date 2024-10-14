MasterChef Türkiye'de eleme gecesine Zübeyde'nin yarışmaya vedası damga vururken, MasterChef yeni bölümünde ise MasterClass heyecanı yaşandı. MasterClass'ta Danilo Şef yarışmacılardan yaratıcı bir 'Kruvasan' yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı, aynı zamanda ödülün de sahibi oldu. Peki, MasterChef MasterClass kim kazandı? 14 Ekim MasterClass ödülü ne oldu, ödülü hangi yarışmacı kazandı? İşte MasterChef son bölümünde yaşananlar...