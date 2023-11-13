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        Haberler Televizyon MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef kaptan kim oldu? 13 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef eleme gecesinde hayallerine veda eden isim Tanya oldu. Tanya'nın vedası geceye damga vururken, yarışmacılar duygu dolu anlar yaşadı. MasterChef yeni bölümde ise, mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından yeni haftanın takımları belli olacak. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan su böreği yapmalarını isteyecek. İşte 13 Kasım MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 19:40 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:40
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        MasterChef'te heyecan sürüyor. Kaptanlık oyunu için kolları sıvayan yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçiyor. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Peki, "MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" İşte 13 Kasım Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takımlar...

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        13 KASIM MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım kaptanı seçilen yarışmacı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?

        MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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