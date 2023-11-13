MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

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MasterChef'te heyecan sürüyor. Kaptanlık oyunu için kolları sıvayan yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçiyor. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Peki, "MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" İşte 13 Kasım Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takımlar...