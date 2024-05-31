MasterChef 2024 ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef yarışmasının yeni sezonu merak konusu oldu. Survivor yarışmasının bitmesi sonrasında başlaması beklenen MasterChef'in yayın tarihi araştırılıyor. Peki, MasterChef 2024 ne zaman başlayacak? İşte 2024 MasterChef hakkında merak edilenler...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi yakından takip ediliyor. Ünlü şeflerin sunumu ve yorumları ile gündeme gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi araştırılıyor. İşte "MasterChef 2024 ne zaman başlayacak, jüriler ve kadrodaki isimler açıklandı mı?" sorularının yanıtları...
MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı. Öte yandan yayıncı kanaldan da yeni sezona dair bir açıklama gelmedi. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor final tarihi henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 13 Haziran günü Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşti. Yine aynı tarihlerde final gecesinin düzenlenmesi bekleniyor.