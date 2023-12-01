MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak ödül oyunu gecesinde yarışmacılar kestaneden 5 menü ortaya çıkaracak. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...