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        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yapmalarını istedi. Günün konsepti kestane olurken, kestaneyi en iyi değerlendiren takım ilk etabın kazananı olacak. İşte 1 Aralık 2023 Cuma MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 20:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:27
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        1

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak ödül oyunu gecesinde yarışmacılar kestaneden 5 menü ortaya çıkaracak. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yapacaklar. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Ödülü kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        Eren

        Tolga

        Dilara

        4

        Mavi Takım

        Hasan (Kaptan)

        Tahsin

        Sergen

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        5

        Kırmızı Takım

        Barbaros (Kaptan)

        Eren

        Kıvanç

        Cemre

        Esra

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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