MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yapmalarını istedi. Günün konsepti kestane olurken, kestaneyi en iyi değerlendiren takım ilk etabın kazananı olacak. İşte 1 Aralık 2023 Cuma MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak ödül oyunu gecesinde yarışmacılar kestaneden 5 menü ortaya çıkaracak. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yapacaklar. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Ödülü kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Eren
Tolga
Dilara
Mavi Takım
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
Kırmızı Takım
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.