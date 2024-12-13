MasterChef'te yarışmacılara anne sürprizi! 13 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef'te heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Yeni bölümde yarışmacılar annelerine kavuşuyor. Yarışmacılar çocukluğunda en sevdiği yemekleri anneleri ile yapma şansını yakalayacak. İlk etapta yarışmacıların yaptığı yemekleri anneler değerlendirecek. İkinci etabın sonunda ise bir yarışmacı, MasterChef'te ödül oyununu kazanan taraf olacak. Peki, MasterChef ödül oyunu kim aldı? İşte 13 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ödülü oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 13 Aralık MasterChef ödülü ne kadar? İşte MasterChef ödülü...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar yeni bölümde kendi sevdiği yemekleri anneleri ile yapmak için tezgah başına geçecek. İki etaplı finalin ardından ödül oyununu kazanan yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi olacak.