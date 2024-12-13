Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ödülü oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 13 Aralık MasterChef ödülü ne kadar? İşte MasterChef ödülü...