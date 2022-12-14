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MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef ödül ne kadar?

MasterChef ödül oyunu heyecanı ile nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Eski ve yeni yarışmacıların bir araya geldiği programda ödül oyununu kimin kazanacağı şeflerin değerlendirmesi sonunda belli olacak. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde, kakule ve portakaldan bir yemek, bir tatlı yapacaklar ve günün sonunda en başarılı ortaya çıkaran yarışmacılar büyük ödülün sahibi olacak. İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba MasterChef büyük ödülü...

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  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık Çarşamba MasterChef ödül ne kadar?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Birbirinden renkli anların yaşanacağı programda eski ve yeni yarışmacılar birlikte aynı tezgahta mücadele verecek. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef ödül ne kadar?" İşte 14 Aralık 2022 MasterChef son programda yaşanan gelişmeler...
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık Çarşamba MasterChef ödül ne kadar?

    MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski ve yeni yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, , kakule ve portakaldan bir yemek, bir tatlı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık Çarşamba MasterChef ödül ne kadar?

    MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

    MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Haftanın ödülü 50 bin TL oldu.

     
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık Çarşamba MasterChef ödül ne kadar?

    HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu.
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık Çarşamba MasterChef ödül ne kadar?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın takımları belli oldu. Yeni haftanın takımları şu şekilde oldu:

     

    Mavi Takım 

    Yağız (Takım Kaptanı)

    Metin

    Kıvanç

    Burak Kaya
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık Çarşamba MasterChef ödül ne kadar?

    Kırmızı Takım 

    Tolga (Takım Kaptanı)

    Görkem

    Ayaz
  • MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 14 Aralık Çarşamba MasterChef ödül ne kadar?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 11 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Büşra oldu...

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