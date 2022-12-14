MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski ve yeni yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, , kakule ve portakaldan bir yemek, bir tatlı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.