MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef ödülü kim aldı, eleme potasında kimler var?

MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef ödülü kim aldı, eleme potasında kimler var?

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MasterChef ekibi ödül oyunu gecesinde Bursa'da... Kıyasıya rekabetin sürdüğü MasterChef'te ödül oyununda şefler yarışmacılardan, Bursa'ya özgü 5 farklı yemek yapmalarını istedi. Bir yarışmacı bu akşamın sonunda büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef All Star ödülü kim aldı, eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...