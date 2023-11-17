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        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef ödül oyununu kim aldı, haftanın eleme adayları kim oldu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef ödül oyununu kim aldı?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununda MasterChef ekibi Aydın'da olacak. Aydın yöresine ait yemeklerin yapılacağı gecede bir yarışmacı şefler değerledirmesi sonucunda büyük ödülün sahibi olacak. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak ödül oyununda, yarışmacılar en iyi tabağı ortaya çıkarmak için tezgah başına geçecek. İşte 17 Kasım Cuma MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 18:31 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:31
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        1

        MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Kıran kırana mücaledelerin yaşanacağı ödül oyunu gecesinin konsepti, Aydın yöresine ait yemekler oldu. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, eleme potasında yer alan yarışmacılarda MasterChef'i yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef ödül oyununu kim aldı, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Aydın yöresine ait geleneksel lezzetlerin yapılacağı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        Dilara

        Ayaz

        Eren

        Batuhan

        Hasan

        Tolga

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları

        5

        Mavi Takım

        Barbaros (Takım kaptanı)

        Tahsin

        Sergen

        Ayaz

        Dilara

        Cemre

        Alican

        6

        Kırmızı Takım

        Tolga (Takım kaptanı)

        Eren

        Kıvanç

        Hasan

        Esra

        Batuhan

        7

        MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?

        MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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