Haberler Televizyon MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, eleme adayları kim oldu?

MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu? MasterChef All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak ödül oyunu gecesinde günün konsepti peynirler oldu. Düello şeklinde oynanacak ödül oyununda rakibini yenen yarışmacı finale çıkacak. Günün sonunda en başaralı tabağı çıkaran yarışmacı büyük ödül 100 bin TL'nin sahibi olacak. İşte 29 Eylül 2023 Cuma MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı ve haftanın eleme adayları... Habertürk Giriş: 29.09.2023 - 20:21 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:21 facebook

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MasterChef heyecanı ödül oyunu ile devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan peynirden oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Zorlu mücadelelere sahne olacak ödül oyunu gecesinde bir yarışmacı 100.000 liranın sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Peynirlerden oluşan yaratıcı bir yemeğin yapılacağı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.