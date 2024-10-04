MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye ödülü ne kadar?
MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. MasterChef ekibi dış çekim için Eskişehir'e gidiyor. Yöreye ait yemeklerin yapılacağı gecede, mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için karşı karşıya gelecek. Özel konukların ağırlandığı dış çekiminde, yemekler jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye ödülü ne kadar? İşte 4 Ekim 2024 Cuma MasterChef ödülü kazanan yarışmacı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele girişecek. Hatırlanacağı gibi MasterChef ödül oyununu ilk kazanan yarışmacı Beyza olmuştu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Eskişehir yöresine özgü yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. İlk etabın kazananı kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü 100 bin TL olarak açıklandı
3 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı. 3 Ekim Masterchef'te potaya giden ilk isim Şirin olurken, ikinci aday Alper oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nevzat
Muratcan
Eda
Semih
Şirin
Alper
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Zübeyde (Takım Kaptanı)
Emre
Onur
Kerem
Nigar
Ezgi
Hakan
Akın
Erim