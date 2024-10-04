Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele girişecek. Hatırlanacağı gibi MasterChef ödül oyununu ilk kazanan yarışmacı Beyza olmuştu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...