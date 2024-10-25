MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için tezgah başında. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapmalarını istedi. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu? İşte MasterChef'de ödülü kazanan yarışmacı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü henüz belli olmadı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
ALPER
ERİM
KEREM
SEMİH
NİGAR
EZGİ
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
MAVİ TAKIM
Muratcan (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kaan
Akın
KIRMIZI TAKIM
Nigar (Takım Kaptanı)
Kerem
Semih
Ezgi
Alper
Beyza
Erim