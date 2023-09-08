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8 Eylül 2023 akşamında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyunu için mücadele etti. Oyunun ardından en başarılı olan isim Mehmet, Danilo ve Somer şefin kararı ile büyük ödülü kazandı. İşte MasterChef son bölümünde yaşananlar ve ödül oyununu kazanan yarışmacı.