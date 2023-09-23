MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik büyük ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?

MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik büyük ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?

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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Denizli yöresine ait geleneksel tatların yapılacağı programda yarışmacılar 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...