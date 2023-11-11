MasterChef ödül oyununu kim aldı? 10 Kasım 2023 Cuma MasterChef ödül kimin oldu, eleme potasında hangi yarışmacılar var?

MasterChef ödül oyununu kim aldı? 10 Kasım 2023 Cuma MasterChef ödül kimin oldu, eleme potasında hangi yarışmacılar var?

MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı. Usta şefler, Mehmet Yalçınkaya, Sivrioğlu, Danilo Zanna ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunan malzemelerden yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim aldı? 10 Kasım 2023 MasterChef ödül kimin oldu?" İşte 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunduğu ürünlerden yaratıcı bir tabağın yapıldığı gecede bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Takım oyununun galibi mavi takım oldu. Mavi takım kendi aralarında büyük ödülü kazanmak adına kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ayaz ödülün sahibi oldu.