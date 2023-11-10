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        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyununu kim aldı? 10 Kasım 2023 MasterChef ödül kimin oldu, eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te 10 Kasım'a özel yemekler! MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu için nefesler tutuldu. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içindeki ürünlerden yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak ödül oyununda bir yarışmacı, şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda büyük ödülün sahibi olacak. İşte 10 Kasım 2023 Cuma MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 20:01 Güncelleme: 10.11.2023 - 20:01
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        1

        MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Usta şefler, Mehmet Yalçınkaya, Sivrioğlu, Danilo Zanna ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunan malzemelerden yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim aldı? 10 Kasım 2023 MasterChef ödül kimin oldu?" İşte 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunduğu ürünlerden yaratıcı bir tabağın yapılacağı gecede bir yarılmacı büyük ödülün sahibi olacak. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        Ayaz

        Dilara

        Alican

        Cemre

        Batuhan

        Tahsin

        4

        MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.

        Mavi Takım

        Hasan (Takım kaptanı)

        Eren

        Sergen

        Barbaros

        Dilara

        Ayaz

        Tanya

        5

        Kırmızı Takım

        Alican (Takım kaptanı)

        Esra

        Tahsin

        Tolga

        Kıvanç

        Cemre

        Batuhan

        6

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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