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        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Ağustos 2023 dün akşam MasterChef All Star Türkiye 100 bin TL ödülü kim aldı?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2023 MasterChef'te büyük ödülü kazanan isim...

        MasterChef ödül oyunu ile ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ilk etapta kavun ve karpuz kullanarak en başarılı yemekleri çıkarmaya çalıştı. Takım oyununun ardından kazanan takımın yarışmacıları kendi arasında mücadele verdi bir kişi 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Bu noktada gözler "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 11 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve büyük ödülü kazanan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 01:02
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        MasterChef Türkiye All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği çıkaran isim 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, 11 Ağustos 2023 MasterChef 54. bölümde yaşananlar...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye All Star'da bu akşam ödül oyununun ilk etabını kazanan takım Mavi takım oldu. Mavi takım yarışmacıları kendi aralarında bireysel oyun oynadı.

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        MASTERCHEF'TE 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM ALDI?

        MasterChef'te bu haftanın ödülü 100 bin TL'yi mavi takım kaptanı Sergen kazandı.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM

        Sergen

        Tahsin

        Dilara

        Ayaz

        Tolga

        Azize

        Suna

        Alican

        Gamze

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        KIRMIZI TAKIM

        Barbaros

        Eray

        Tanya

        Sefa

        Esra

        Batuhan

        Çağatay

        Barış

        Eda

        Mert

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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