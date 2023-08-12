MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Ağustos 2023 dün akşam MasterChef All Star Türkiye 100 bin TL ödülü kim aldı?

MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Ağustos 2023 dün akşam MasterChef All Star Türkiye 100 bin TL ödülü kim aldı?

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MasterChef Türkiye All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği çıkaran isim 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, 11 Ağustos 2023 MasterChef 54. bölümde yaşananlar...