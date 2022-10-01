MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'te ödül oyunu gecesinde ödülün ne olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Tansiyonun hiç düşmediği, eşsiz tariflerin yapıldığı MasterChef'te yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. Peki MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...