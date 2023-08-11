MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2023 MasterChef'te büyük ödülü kazanan isim...
MasterChef ödül oyunu ile ekranlara geliyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ilk etapta kavun ve karpuz kullanarak en başarılı yemekleri çıkarmaya çalışıyor. Takım oyununun ardından kazanan takımın yarışmacıları kendi arasında mücadele verecek bir kişi 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Bu noktada gözler "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 11 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve büyük ödülü kazanan isim...
MasterChef Türkiye All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği çıkaran isim 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, 11 Ağustos 2023 MasterChef 54. bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star'da bu akşam ödül oyununun ilk etabını kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışmanın ardından hangi takımın birinci adımı geçtiği açıklanacak.
MASTERCHEF'TE 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM ALDI?
MasterChef'te bu haftanın ödülü 100 bin TL'yi kimin kazandığı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.