Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim 2023 MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?

        MasterChef All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 9 çeşit kabak yemeği yapmalarını istedi. Zorlu mücadelelere sahne olacak ödül oyunu sonrasında bir yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim 2023 MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?" İşte 13 Ekim 2023 MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 19:11 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Birbirinden zorlu yemeklerin hazırlanacağı ödül oyunu gecesinde en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı ödül oyunu gecesinde günün konsepti kabaklar oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim 2023 MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?" İşte 13 Ekim 2023 MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. TV8 ekranlarında yayınlanan programda MasterChef ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı

        3

        MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

        MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

        MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

        MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

        MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

        MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.

        4

        MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

        Mavi takım kaptanlığını Hasan aldı ve kadroyu şu şekilde kurdu: Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre ve Batuhan.

        5

        KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

        Kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç seçildi ve kadroyu şu şekilde kurdu: Metin, Barbaros, Tolga, Ayaz, Esra, Barış, Alican ve Kerem.

        6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"