MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim 2023 MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim 2023 MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?

MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Birbirinden zorlu yemeklerin hazırlanacağı ödül oyunu gecesinde en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı ödül oyunu gecesinde günün konsepti kabaklar oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim 2023 MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?" İşte 13 Ekim 2023 MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. TV8 ekranlarında yayınlanan programda MasterChef ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı

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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.