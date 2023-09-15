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        Haberler Televizyon MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 Eylül 2023 MasterChef All Star ödül oyununu kim, hangi yarışmacı kazanacak?

        MasterChef All Star ödül oyununu kim, hangi yarışmacı kazanacak?

        MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı, programı yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Haftanın eleme adaylarının belirlendiği programın yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. 14 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde ödül oyununun kazanı belli olacak. İşte 14 Eylül MasterChef Türkiye ödül oyununu kazanan isim hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:41
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        TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı MasterChef All Star'da yarışmacılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor. 14 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümün ardından ödülü kazanan yarışmacı belirlenecek. İşte 14 Eylül MasterChef ödül

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Şeflerin değerlendirmesi sonucu Hasan, Sergen, Tolga, Dilara, Esra'nın tabakları başarılı bulundu. Son ikiye kalan Dilara ile Sergen ikilisi arasından Dilara ödülü kazanan isim oldu.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        11 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

        Mavi takım

        Alican (Kaptan)

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Esra

        Azize

        Kerem

        Sefa

        Eda

        5

        Kırmızı takım

        Ayaz (Kaptan)

        Tahsin

        Hasan

        Sergen

        Dilara

        Gamze

        Tanya

        Barış

        Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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