MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar bu akşam oynanan ödül oyununu kazanmak için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştılar. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinin ardından kazanan takım belli oldu. Ödül oyununun ardından ise sıra yedeklerden ana kadroya girmek için yapılan yarışmaya geçti. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 17 Eylül 2022 MasterChef ödülü hangi takım kazandı ve ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...