MasterChef ödül oyunu kazanan isim bu akşamki yarışmaların ardından belli oluyor. Bugün ödül oyununda MasterChef yarışmacıları, elenen yarışmacılar ile takım olacak ve beraber yarışacaklar. İşte 22 Aralık 2022 Çarşamba MasterChef son bölümde yaşananlar ve ödül oyununun galibi olan isim hakkında detaylar haberimizde...