MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?
MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde yarışmacılar Denizli'de 100 bin TL'lik ödül için karşı karşıya geliyor. Denizli yöresine ait yemeklerin yapılacağı programda yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?" İşte 22 Eylül Cuma MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Denizli yöresine ait geleneksel tatların yapılacağı programda yarışmacılar 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Denizli yöresine ait geleneksel lezzetlerin yapılacağı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Kerem
Dilara
Barbaros
Sefa
Sergen
Azize