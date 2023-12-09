Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık 2023 MasterChef All Star ödül oyununu kazanan takım belli oldu mu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

        TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmada bugün ise ödül oyunu gerçekleşecek. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 07:51 Güncelleme: 09.12.2023 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da dün akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugün ise yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

        2

        MASTERCHEF 8 ARALIK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        8 Aralık MasterChef ödül oyununu Sergen kazandı ve 100.000 bin TL'nin sahibi oldu.

        3

        MASTERCHEF POTADA OLAN İSİMLER KİMLER?

        Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonucu potaya giren isimler, Esra, Kıvanç ve Cemre oldu.

        4

        MAVİ TAKIM

        Kıvanç (Kaptan), Dilara, Esra, Barbaros, Cemre

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Sergen (Kaptan), Tahsin, Batuhan, Eren, Hasan

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        Evinde 7. harika!
        Evinde 7. harika!
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!