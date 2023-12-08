Haberler Televizyon MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu? TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmada bugün ise ödül oyunu gerçekleşecek. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu? İşte detaylar... Habertürk Giriş: 08.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da dün akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugün ise yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

2 Şurada Paylaş!







MASTERCHEF 7 ARALIK ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? MasterChef'te takım oyununu kazanan ekip kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda Dilara şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Gecenin eleme adayı ise Kıvanç oldu.