MasterChef Türkiye All Star'da heyecan artarak devam ediyor. Şampiyonların da eklenmesiyle zorluk seviyesi yükselen yarışma programı bu akşam ödül oyunu ile ekranlara geliyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmesiyle ödül sahibini buluyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte, 6 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan isim...

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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk eleme adayı Hasan olurken; ikinci eleme adayı ise Cemre oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları ise Ayaz ve Eda olarak belirlendi.