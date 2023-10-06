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        Haberler Televizyon MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? 6 Ekim 2023 MasterChef ödülü kazanan isim

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Ekim 2023 MasterChef'te ödülü kazanan isim

        MasterChef ödül oyunu heyecanı ile bu akşam ekranlara geliyor. Ödül oyunu için Şanlıurfa'ya giden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları en iyi tabağı çıkarmak için hünerlerini sergiliyor. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 6 Ekim 2023 Cuma MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 18:48 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:48
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        MasterChef Türkiye All Star'da heyecan artarak devam ediyor. Şampiyonların da eklenmesiyle zorluk seviyesi yükselen yarışma programı bu akşam ödül oyunu ile ekranlara geliyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmesiyle ödül sahibini buluyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte, 6 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan isim...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ödül oyunun kazananı henüz belli olmadı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından takım etabını kimin kazandığı açıklanacak. Takım etabının ardından kazanan takım arasında oynanacak bireysel yarışma sonrasında ödülü kazanan isim kesinleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

        Haftanın ilk eleme adayı Hasan olurken; ikinci eleme adayı ise Cemre oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları ise Ayaz ve Eda olarak belirlendi.

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        MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Barbaros - Kaptan

        Kıvanç

        Metin

        Tahsin

        Ayaz

        Tolga

        Esra

        Alican

        Barış

        Eda

        5

        Kırmızı Takım

        Kerem - Kaptan

        Hasan

        Eren

        Sergen

        Azize

        Dilara

        Cemre

        Batuhan

        Tanya

        6

        EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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