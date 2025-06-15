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        Haberler Bilgi Gündem MasterChef önlüğün sahibi kim oldu? 15 Haziran Pazar bugün MasterChef var mı? MasterChef yeni bölüm önlüğün sahibi olan isim açıklandı mı?

        MasterChef önlüğün sahibi kim oldu? 15 Haziran Pazar bugün MasterChef var mı?

        Survivor heyecanı sona erdi, şimdi sıra mutfakta! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 2025 yaz sezonuna dönüş yaptı. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yeni sezonda ilk önlükler sahiplerini buluyor. Peki, 15 Haziran Pazar bugün MasterChef var mı? MasterChef yeni bölüm önlüğün sahibi olan isim açıklandı mı? İşte MasterChef yeni bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:29
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        Survivor finalinin ardından gözler şimdi de MasterChef Türkiye'ye çevrildi. 2025 sezonuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada ilk önlüklerin sahipleri şimdiden merak ediliyor. 15 Haziran Pazar akşamı Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yorumları ile önlükler sahiplerini buluyor. Peki, MasterChef'in bugün var mı? 15 Haziran MasterChef önlüğü kim kazandı, kim aldı? İşte MasterChef'te yaşananlar...

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        MASTRCHEF TÜRKİYE'DE YENİ SEZON!

        MasterChef Türkiye yeni sezonu 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.

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        MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

        Bu sene de jüri koltuğunda, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oturuyor.

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        MASTERCHEF'TE İLK ÖNLÜKLER SAHİPLERİNİ BULUYOR!

        Yeni sezonda önlükler için kıyasıya mücadele başladı. Önlük sahipleri açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF TÜRKİYE'DE EN SON KİM ŞAMPİYON OLDU?

        Masterchef Türkiye finalinde Kerem ve Onur şampiyonluk için yarışmıştı. Onur ve Kerem arasındaki geçen mücaledeyi Onur kazanarak MasterChef şampiyonu olmuştu.

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