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        Haberler Bilgi Magazin Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü mü yandı, sağlık durumu nasıl? MasterChef Onur Üresin kimdir?

        Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü mü yandı? MasterChef Onur Üresin kimdir?

        MasterChef Türkiye'de kıyasıya rekabet sürüyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Onur Üresin'in talihsiz bir kaza geçirdiği görüntülendi. Yemek yapım aşamasında elindeki kızgın yağ konusunda arkadaşlarını uyaran başarılı yarışmacı, düşerek kızgın yağın etrafa saçılmasına yol açtı. Yaşanan bu talihsiz kaza, Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü mü yandı, sağlık durumu nasıl? sorularına beraberinde getirdi. İşte MasterChef Onur Üresin'in sağlık durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 20:20 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:55
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        MasterChef yeni bölümünde Onur talihsiz bir kaza geçirdi. Elinde taşıdığı kızgın yağla yere düşen yarışmacı, arkadaşlarını ve şefleri korkuttu. Yaşanan kaza sonucunda MasterChef Onur Üresin'in sağlık durumu programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü mü yandı, sağlık durumu nasıl? MasterChef Onur Üresin kimdir? İşte detaylar...

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        MASTERCHEF ONUR'A NE OLDU, YÜZÜ MÜ YANDI?

        Yayınlanan yeni bölüm fragmanında MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Onur'un kaza geçirdiği görüntülendi.

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        Elinde taşıdığı tencereyi ayağının kayması sonucunda yere düşüren Onur, kızgın yağın sıçraması sonucunda elinde ve yüzünde kızarıklar oluştu.

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        MASTERCHEF ONUR'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

        MasterChef Onur, taşıdığı yağın sıçraması sonucunda elinde ve yüzünde kızarıklar meydana geldi. Yarışmacı sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, yarışmaya devam etti.

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        ONUR ÜRESİN KİMDİR?

        31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.

        İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.

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