MasterChef'te şampiyon canlı yayında belli oluyor. Onur ve Kerem büyük finalde birincilik için mücadele verecek. İki yarışmacıdan biri MasterChef 2024 şampiyonu olarak kupaya uzanan taraf olacak. Bu kapsamda ilk finalist olarak adını finale yazıdran Onur'un hayatına ilişkin tüm detaylar programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Onur kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte MasterChef Onur'un hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...