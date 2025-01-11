MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? MasterChef finalisti Onur Üresin'in biyografisi
MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Canlı yayında gerçekleşecek büyük final öncesinde rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısını gösteren Onur'un hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. MasterChef'in başarılı yarışmacıları arasında gösterilen Onur Üresin, rakibi Kerem ile MasterChef şampiyonu olabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "MasterChef Onur kimdir" İşte MasterChef Onur'un biyografisi...
MasterChef'te şampiyon canlı yayında belli oluyor. Onur ve Kerem büyük finalde birincilik için mücadele verecek. İki yarışmacıdan biri MasterChef 2024 şampiyonu olarak kupaya uzanan taraf olacak. Bu kapsamda ilk finalist olarak adını finale yazıdran Onur'un hayatına ilişkin tüm detaylar programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Onur kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte MasterChef Onur'un hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...
MASTERCHEF ONUR KİMDİR?
31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.
İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.
MasterChef Onur yarışmada şeflere iki kez kaşık attırarak adından sıkça söz ettirdi. Rakiplerini eleyerek finale çıkma başarısını gösteren Onur Üresin, flying şeflik yapmış sonrasında çeşitli mutfaklarda çalışmıştır