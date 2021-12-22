MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam on sekizinci haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ve Kırmızı takım, haftanın ilk takım oyununda yedi çeşit unlu mamülü en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Mavi takımın menüyü bir gün önceden bilme ve bir kişi fazla olma avantajı vardı. Yapılması istenen unlu mamuller için verilen süre 75 dakika oldu.