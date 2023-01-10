MasterChef Türkiye'de final günü geldi çattı. Finale adını yazdırmayı başaran Yavuz Metin ve Kıvanç Karadeniz arasında kıyasıya bir rekabetin ardından şampiyon belli olacak. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadım yaptıktan sonra verdiği puanlarla belirlenecek olan 2022 MasterChef birincisi için nefesler tutuldu.

MASTERCHEF'TE KAZANAN KİM OLDU?

Heyecanla beklenen MasterChef birincisinin kim olduğu bu akşam yanıt bulacak. Başarılı performansları ile sezonun başından beri favori olarak gösterilen Metin ve Kıvanç büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için son kez karşı karşıya gelecekler. Peki, 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı büyük ödülü kazandı? Masterchef birincisi kim oldu?

İşte MasterChef'te şampiyon olan o isim...