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MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef Türkiye'de Kıvanç mı Metin mi birinci oldu?

MasterChef Türkiye şampiyonu canlı yayında belli oluyor. İki etaptan oluşan finalin birinci ayağında yarışmacılar Türk mutfağını yorumlarken; ikinci etapta ise uluslararası mutfaktan yemek yapacaklar. Kıyasıya rekabetin ardından ise 2023 MasterChef birincisi açıklanacak. Şeflerin oylarıyla belirlenen MasterChef Türkiye şampiyonu hem kupanın hem de büyük ödülün sahibi olacak. İşte MasterChef'te birinci olan isim ile ilgili detaylar...

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  • MasterChef şampiyonu kim oldu, Kıvanç mı Metin mi birinci oldu? 10 Ocak 2023 MasterChef'i kim kazandı?

    MasterChef Türkiye'de final günü geldi çattı. Finale adını yazdırmayı başaran Yavuz Metin ve Kıvanç Karadeniz arasında kıyasıya bir rekabetin ardından şampiyon belli olacak. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadım yaptıktan sonra verdiği puanlarla belirlenecek olan 2022 MasterChef birincisi için nefesler tutuldu. 

    MASTERCHEF'TE KAZANAN KİM OLDU?

    Heyecanla beklenen MasterChef birincisinin kim olduğu bu akşam yanıt bulacak. Başarılı performansları ile sezonun başından beri favori olarak gösterilen Metin ve Kıvanç büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için son kez karşı karşıya gelecekler. Peki, 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı büyük ödülü kazandı? Masterchef birincisi kim oldu?

    İşte MasterChef'te şampiyon olan o isim...
  • MasterChef şampiyonu kim oldu, Kıvanç mı Metin mi birinci oldu? 10 Ocak 2023 MasterChef'i kim kazandı?

    MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı henüz belli olmadı. MasterChef Türkiye'de kupayı kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 
  • MasterChef şampiyonu kim oldu, Kıvanç mı Metin mi birinci oldu? 10 Ocak 2023 MasterChef'i kim kazandı?

    MASTERCHEF 2022 İLK FİNALİSTİ KİM OLDU?

    8 Ocak Pazar bölümünde; MasterChef'te ilk yarı finalist 3 etaplı oyunun sonucunda jüri değerlendirmelerinin ardından belli oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef 2022'nin ilk finalisti Kıvanç oldu. 
  • MasterChef şampiyonu kim oldu, Kıvanç mı Metin mi birinci oldu? 10 Ocak 2023 MasterChef'i kim kazandı?

    MASTERCHEF 2022 İKİNCİ FİNALİSTİ KİM OLDU?

    9 Ocak günü yayınlanan bölümde MasterChef 2022'nin diğer finalisti Metin oldu. Böylece finale yükselen iki isim olan Kıvanç ve Metin finalde karşı karşıya gelecek. 
  • MasterChef şampiyonu kim oldu, Kıvanç mı Metin mi birinci oldu? 10 Ocak 2023 MasterChef'i kim kazandı?

    MASTERCHEF 2022 ÜÇÜNCÜSÜ KİM OLDU?

    Kıvanç ve Metin finale geçmeye hak kazanırken Ayaz, yarışmadan ayrılan isim oldU.
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