Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Onur mu, Kerem mi? MASTERCHEF TÜRKİYE BÜYÜK FİNAL CANLI 11 Ocak 2025 |

        11 Ocak MasterChef Türkiye'de kupa sahibini buluyor, şampiyon belli oluyor! MasterChef şampiyon kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2024 Türkiye'de kupa sahibini buluyor. Canlı yayında gerçekleşecek MasterChef büyük finalinde Onur ve Kerem şampiyonluk için tezgah başında bütün hünerlerini sergileyecek. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılacak puanlama sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı birinci olarak MasterChef tarihine adını yazdıracak. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? 11 Ocak MasterChef birinci kim oldu" İşte MasterChef 2024 şampiyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 19:53 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Rakiplerini bir bir eleyerek büyük finale adını yazdıran Onur ve Kerem, MasterChef'te canlı yayında şampiyonluk kupası için birincilik yarışı verecek. Gecenin sonunda MasterChef şampiyonu, büyük ödülün yanında şampiyonluk kupasının da sahibi olacak. Yarışmacılar MasterChef finalinde imza tabaklarıyla şefleri etkileyemeye çalışacak. Peki, "MasterChef şampiyonu kim oldu? 11 Ocak 2025 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Onur mu, Kerem mi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

        MasterChef'te final heyecanı yaşanıyor. Kerem ve Onur büyük finalde birinci olabilmek adına tezgah başında kıyasıya bir mücadele içine girecek. Gecenin sonunda şeflerden en çok puanı alan yarışmacı MasterChef şampiyonu olacak. MasterChef şampiyonu canlı yayında gerçekleşecek büyük finalde belli olacak.

        3

        MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

        MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

        4
        5

        MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

        MasterChef Türkiye'de Kerem ve Onur finale yazdıran yarışmacılar oldu.

        6

        MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülü canlı yayında büyük finalde açıklanacak.

        Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz senenin şampiyonu Esra, kupanın yanı sıra lüks otomobilin de sahibi olmuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        TFF'den harcama limiti kararı!
        TFF'den harcama limiti kararı!
        Los Angeles yangınının büyüme nedeni ahşap yapılar mı?
        Los Angeles yangınının büyüme nedeni ahşap yapılar mı?
        Kara Kartal hayata döndü!
        Kara Kartal hayata döndü!
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van