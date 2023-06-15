MasterChef 2023 All Star 15 Haziran'da ilk bölümüyle yayınlanacak. Bu seneki yeni kadrolar eski yarışmacılardan oluşacak. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef Sefa kimdir, mesleği ne ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, MasterChef Sefa Okyay Kılıç ile ilgili bilinmesi gerekenler...