MasterChef Serhat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Eleme yarışmalarında iddialı sözleriyle hem izleyenleri hem de jüri üyelerini şaşırttı. MasterChef Türkiye 2020'nin ilk kadrosunda yer almayı başaran Serhat Doğramacı finalistler arasında yerini alıyor. İşte, MasterChef Serhat hakkında bilgiler...

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye 2020 programına İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti.