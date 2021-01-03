MasterChef Serhat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2020 Final Heyecanı'nı ardından merak konusu oldu. Şampiyonluk için yarışan genç aşcının MasterChef unvanı alıp almayacağı da merak konusu oldu. Biz de MasterChef Türkiye 2020 finalisti Serhat Doğramacı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı İstanbullu ve MasterChef Türkiye 2020 programına da İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti. Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı evlilik için gün sayıyor.

Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahiptir.