Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer almıştır. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlayan Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştirmiştir. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye’de de jüri üyeliği yapıyor.