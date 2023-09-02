MASTERCHEF SON BÖLÜM'de neler oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? 2 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayları

MASTERCHEF SON BÖLÜM'de neler oldu? MasterChef eleme adayı kim oldu? 2 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayları

MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasına girmemek için kıyasıya rakabet yaşandı. Bu akşam son eleme adayı belli olacak. Gecenin süpriz konuğu ise kokareç üstad olan ünlü şef OZİ'ydi. Tüm yarışmacılardan ilk etapta kokareç konseptli Aliş Kebabı yapmaları istendi. Gecenin sonunda şeflerden tam puan alan yarışmacılar eleme potasına girmekten kurtuldular. Heyecanlı bekleyiş sürerken izleyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef s on eleme adayı hangi yarışmacı olacak? Eleme potasına kim girdi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, 2 Eylül Cumartesi 2023 MasterChef Türkiye son bölüm de yaşanan tüm gelişmeler...

Bu akşam haftanın son eleme adayları belli olacak. Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga eleme potasına giren ismler olurken bu akşam son eleme adayı da belli olacak. 7. eleme adayının belli olmasıyla yarın yapılacak olan yarışmada en başarısız olan isim elenecek.

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MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ünlü şef Ozi'nin örnek olarak sunduğu Aliş Kababı bu akşamın kaderini belirleyecek. Kokareç konseptli olan bu yarışmada en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya rakebet yaşanıyor.

Şefler ise tadımını yaptı ve en başarılı tabağın sahibi Ayaz oldu. Tadım sonunda ise en başarısız olan tabakların sahipleri olan yarışmacılar ikinci kez yarışacaklar.

İkinci etapta ise hindistan cevizi ile farklı lezzetler yapılacak. Yarışmanın sonunda en başarısız tabağın sahibi haftanın 7. eleme adayı olacak.