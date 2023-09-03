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        Haberler Televizyon MASTERCHEF ELENEN İSİM: 3 Eylül MasterChef All Star elenen yarışmacı kim oldu?

        MasterChef All Star kim elendi? 3 Eylül MasterChef elenen aday kim oldu?

        MasterChef All Star son bölümünde eleme adayları belli oldu. MasterChef yarışmasının 3 Eylül Pazar akşamı oynanan eleme oyununda yarışmacılar mürdüm eriği ve acı biberden doğaçlama yemekler yaptı. Peki, MasterChef'te bu akşam elenen aday kim oldu? İşte, 3 Eylül Pazar 2023 MasterChef All Star elenen yarışmacı ve son bölümde yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 22:09 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:09
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        MasterChef All Star Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. 3 Eylül Pazar 2023 akşamında eleme potasına giren yarışmacılar arasından MasterChef'e veda edecek isim belli olacak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken izleyiciler "MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı kim oldu ve son bölümde neler oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 3 Eylül Pazar 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan tüm gelişmeler...

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

        MasterChef'te dün akşam eleme potasına giren son isim Sefa oldu. Böylelikle haftanın tüm eleme adayları belirlenmiş oldu. Eleme potasına giren 7 yarışmacı, Sefa, Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga oldu.

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        MASTERCHEF 3 EYLÜL PAZAR 2023 SON GELİŞMELER

        MasterChef All Star Türkiye yarışmasında Çağatay'ın sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmesiyle beraber jüri üyeleri bu haftaya özel eleme adayları için yeni bir karar aldı.

        7 yarışmacı yine eleme potasından kurtulamak için mücadele edecek. Aralarından seçilecek olan, yarışmaya veda edecek olan isim ile önümüzdeki hafta elenecek olan aday, yine diğer hafta beraber bir düeolla yapacak böylece adaletin sağlanması için MasterChef'te elenen isim iki kişi arasından karar verilecek.

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        MASTERCHEF ALL STAR TÜRKİYE'DE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef All Star Türkiye 3 Eylül Pazar 2023 akşamında eleme potasına giren 7 yarışmacıya mürdüm eriği ve acı biber ürünleri verilerek bir yemek veya tatlı yapmaları istendi. En iyi tabağı çıkaran yarışmacılar eleme potasından kurtulurken, bu akşam elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim önümüzdeki hafta yine elenecek olan adayla beraber bir düello yapacak ve yarışmaya veda eden MasterChef yarışmacısı netleşecek. Bu akşam MasterChef All Star Türkiye yarışmasında elenen isim birazdan belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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