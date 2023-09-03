MasterChef All Star Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. 3 Eylül Pazar 2023 akşamında eleme potasına giren yarışmacılar arasından MasterChef'e veda edecek isim belli olacak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken izleyiciler "MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı kim oldu ve son bölümde neler oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 3 Eylül Pazar 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan tüm gelişmeler...

MasterChef'te dün akşam eleme potasına giren son isim Sefa oldu. Böylelikle haftanın tüm eleme adayları belirlenmiş oldu. Eleme potasına giren 7 yarışmacı, Sefa, Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga oldu.

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MASTERCHEF 3 EYLÜL PAZAR 2023 SON GELİŞMELER

MasterChef All Star Türkiye yarışmasında Çağatay'ın sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmesiyle beraber jüri üyeleri bu haftaya özel eleme adayları için yeni bir karar aldı.

7 yarışmacı yine eleme potasından kurtulamak için mücadele edecek. Aralarından seçilecek olan, yarışmaya veda edecek olan isim ile önümüzdeki hafta elenecek olan aday, yine diğer hafta beraber bir düeolla yapacak böylece adaletin sağlanması için MasterChef'te elenen isim iki kişi arasından karar verilecek.