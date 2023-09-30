MasterChef All Star eleme adayları: İşte 30 Eylül MasterChef'te yaşananlar!
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ederken 30 Eylül Cumartesi akşamı eleme potasına girecek son isim belirleniyor. Bugün yarışmacılar Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan bir yemek olan testi kebabı ile eleme potası heyecanı yaşayacak. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, 30 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 30 Eylül Cumartesi günü MasterChef All Star'da yaşananlar...
MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler eleme potası öncesindeki son oyuna çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu testi kebabı temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. İşte 30 Eylül 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...
MASTERCHEF'TE ELEME POTASI HEYECANI
MasterChef All Star'da bu akşam yayınlanan bölümde ise eleme potası heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar testi kebabı ile hünerlerini sergileyecekler.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Tahsin'in seçimi ile Tanya oldu. Eleme potasına giden ikinci yarışmacı Barış, üçüncü yarışmacı ise Kıvanç oldu. Dördüncü eleme adayı ise Esra oldu. Beşinci eleme adayı Batuhan olurken, altıncı eleme adayı Eren oldu.
29 EYLÜL MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Peynirlerden oluşan yaratıcı bir yemeğin yağıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.
MasterChef ödül oyunu gecesinde ikinci tura kalan Sergen, Barbaros, Barış, Kıvanç, Azize, Tolga, Dilara, Esra, Tahsin, Cemre sıfır atık konseptinde yarıştı.
Kıran kırana mücadelelere sahne olan ikinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Barbaros 100 bin TL'lik büyük ödülün oldu.