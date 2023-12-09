MasterChef son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte potada olan isimler…
TV8 ekranlarının yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Allstar'da bugün haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak ve potaya giren son isim belli olacak. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "MasterChef son eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" sorusunun yanıtını sizler için derledik. İşte potada olan isimler…
TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin olduğu MasterChef Allstar yarışmasında bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Konuk olarak bu akşam stüdyodakilere ünlü şef Murat Bozok eşlik edecek. Peki, MasterChef son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte potada olan isimler…
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU? POTADA HANGİ İSİMLER VAR?
MasterChef'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde potaya giren isim netleşecek. Şu ana kadar potada Kıvanç, Cemre ve Esra yer alıyor.
MAVİ TAKIM
Kıvanç (Kaptan), Dilara, Esra, Barbaros, Cemre