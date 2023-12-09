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TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin olduğu MasterChef Allstar yarışmasında bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Konuk olarak bu akşam stüdyodakilere ünlü şef Murat Bozok eşlik edecek. Peki, MasterChef son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte potada olan isimler…