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        Haberler Bilgi MasterChef son eleme adayı kim oldu? 28 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te eleme potası netleşiyor! 28 Eylül MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı yeni bölümde şefler yarışmacılardan, 'Patlıcan Kebabı' yapmalarını istedi. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 28 Eylül 2024 Cumartesi MasterChef Türkiye haftanın son eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 17:29 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:29
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        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın son eleme adayı bu akşam belli oluyor. Hatırlanacağı gibi kırmızı takım tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanarak haftayı kayıpsız kapatmıştı. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına gidecek. Peki, "MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına giden 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Akın

        Hakan

        Erim

        Semih

        Kaan

        Bera

        4

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyununun ilk turunu kazanan Kırmızı Takım oldu. Ödül oyununu kazanan ise Beyza oldu.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 22 EYLÜL 2024?

        MasterChef'te elenen isim Yudum oldu.

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