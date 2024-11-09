MasterChef Türkiye'nin bu haftasında son edeme adayı belli oluyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken Beyza'nın gelişiyle duygusal dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir kişi olacak. İşte "MasterChef Türkiye oyunu kim kazandı, haftanın 7. eleme adayı kim oldu? Eleme adayı olan yarışmacı açıklandı mı?" sorularının yanıtları...