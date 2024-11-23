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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 23 Kasım MasterChef 4. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        Masterchef'te son eleme adayı belli oluyor. Yarışmacı sayısının azalması, yarışmada rekabetin dozunu arttırdı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan, "Arabaşı" yapmalarını istedi. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı eleme potasına giden son yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 23 Kasım Cumartesi MasterChef'te 4. eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:51
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        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Yayınlanacak yeni bölümde, en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına giden 4. yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 23 Kasım MasterChef 4. eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 4. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Kaan

        Semih

        Eda

        4

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (22 KASIM)

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Emre aldı. Haftanın üçüncü eleme adayı ise takım oylaması ve kaptanın oylaması sonucunda Eda oldu.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 KASIM?

        MasterChef'te elenen son isim Ezgi oldu.

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