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MasterChef son takım oyunu! 21 Aralık dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de son takım oyunu için nefesler tutuldu. Son 6 yarışmacının kaldığı programda takım oyunları sona eriyor. Mavi ve kırmızı takım, son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. MasterChef ekibi dış çekimde, 0. Gün dizisinin setinde Beykoz Kundura Fabrikası'ndaydı. Dizinin aktörlerinin ağırlanacağı programda dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba haftanın eleme adayları...

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  • MasterChef son takım oyunu! 21 Aralık 2022 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef son takım oyunu ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mavi ve kırmızı takımın son kez karşılacağı gecede, dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı, haftanın eleme adayının kim olacağı jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu açıklık kazanacak. Peki, "21 Aralık dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Aralık 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • MasterChef son takım oyunu! 21 Aralık 2022 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef haftanın ikinci takım oyunu için geri sayım başladı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda  2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
  • MasterChef son takım oyunu! 21 Aralık 2022 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     
  • MasterChef son takım oyunu! 21 Aralık 2022 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
  • MasterChef son takım oyunu! 21 Aralık 2022 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın takımı belli oldu:

     

    Mavi Takım

    Kıvanç (Takım Kaptanı)

    Metin

    Tolga
  • MasterChef son takım oyunu! 21 Aralık 2022 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    Kırmızı Takım

    Görkem (Takım Kaptanı)

    Ayaz

    Burak
  • MasterChef son takım oyunu! 21 Aralık 2022 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye'de 18 Aralık Pazar gecesi elenen yarışmacı Yağız oldu.

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