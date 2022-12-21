TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef son takım oyunu ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mavi ve kırmızı takımın son kez karşılacağı gecede, dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı, haftanın eleme adayının kim olacağı jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu açıklık kazanacak. Peki, "21 Aralık dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Aralık 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan gelişmeler...