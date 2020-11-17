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MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef düelloyu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Esra yarışmaya veda etti. Geriye kalan yarışmacılar her hafta olduğu gibi bu hafta da Mavi takım kaptanlığını elde edebilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef düelloyu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye son gelişmeler...

MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef düelloyu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 16 Kasım Pazartesi tarihli bölümünde yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için mantı yaptılar. Şefler en çok Emir, Barbaros, Uğur ve Sefa'nın tabaklarını beğendi. MasterChef takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Dördüncü olan Uğur
Üçüncü Emir
İkinci Sefa

Mavi takım kaptanı: Barbaros

Barbaros'un seçtiği Kırmızı takım kaptanı: Serhat

MASTERCHEF TAKIM KAPTANI DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Bu hafta kazanan kaptan ve takımı ilk oynanacak oyunda menüyü belirleyecek. Kaptan önüne gelen menüden; çorba, ana yemek, ara soğuk ve tatlıyı seçme imkanına ulaşacak.

Yarışmacılar bu ayrıcalığı elde edebilmek için kuzu güveç ve pilav pişirdi.

Kazanan isim: Barbaros

MAVİ TAKIM

Barbaros, Özgül, Sefa, Emir, Uğur.

KIRMIZI TAKIM

Serhat, Ebru, Ayyüce, Eray.

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