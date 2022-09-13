MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu oldu. Usta şefler, başarılı yarışmacılar ve eşsiz tariflerle MasterChef'te yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, haftanın ilk eleme adayları belli oldu mu? İşte haftanın ilk eleme adayları...