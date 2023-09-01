MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 31 Ağustos MasterChef eleme adayları kim oldu?
MasterChef All Star yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık için kıyasıya rekabet yaşanıyor. Yarışmacılar takım oyunu için ilk etapta özel konukların olduğu günde şeflerin seçtiği yemekleri hazırladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada heyecan dolu anlar izleyeneri ekrana kilitlemiş durumda. Peki, MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşanan gelişmeler...
MasterChef'te yarışma heyecanı doruklarda yaşandı. Haftanın dördüncü gününde önce takım oyunu oynandı sonrasında ise kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle rekabet ettiler. Gecenin sonunda şeflerden tam puan alan kişi dokunlumazlığı aldı. Son olrak ise günün eleme potasına giden iki yarışmacı belli oldu. Heyecanlı bekleyiş sürerken izleyenler "MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, 31 Ağustos Perşembe 2023 MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı hakkında tüm merak edilenler...
31 AĞUSTOS PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam üçüncü kez karşı karşıya geldi.
Tabaklardan en başarılılarını çıkaran takım ise haftanın üçüncü takım oyununun kazananı oldu.
Mavi: 17
Kırmızı: 19
skor ile takım oyununun kazananı KIRMIZI takım oldu.
31 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da takım oyununu kaybeden takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergilediler. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi olan isim ise eleme adaylarından birini belirledi.
Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle rekabete girdiler. Yarışmacılardan dokunulmazlık oyunu için sıfır atık yapılması istendi. İstenilen tabağı en başarılı yapan dokunulmazlığın sahibi oldu.
Bireysel dokunulmazlığın bu akşamki sahibi HASAN oldu.
31 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belirleniyor. Dokunlmazlığın sahibi olan Hasan, eleme potasına Batuhan'ı gönderdi.
Diğer yarışmacıların oylarıyla günün ikinci eleme potasına giden yarışmacı Tolga ise oldu.
Gecenin eleme adayları Batuhan ve Tolga oldu.
DÜN AKŞAM NELER OLDU? 30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geldi.
Jüri üyeleri yarışmacılardan, Fava (İzmir), Sakalaçarpan (Afyonkarahisar), Patatesli Dolamber Böreği (Kütahya), Yufkalı Bünyan (Eskişehir), Balaban Kebabı (Eskişehir), Etli Bamya (Konya), Tahinli Kabak Tatlısı (Sakarya) gibi yemekleri yapmasını istedi. Tabaklardan en başarılılarını çıkaran takım ise haftanın ikinci takım oyununun kazananı oldu.
Mavi takım: 4
Kırmızı takım: 3
puan alarak takım oyununun bu akşamki kazananı MAVİ takım oldu. Böylelikle bu hafta ikinci defa takım oyunu galibi mavi takım oldu.
30 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da takım oyununu kaybeden takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergilediler. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi olan isim ise eleme adaylarından birini belirledi.
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle rekabete girdiler. Yarışmacılardan ise arabaşı çorbası istendi. İstenilen tabağı en başarılı yapan dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Bu akşam en başarılı arabaşı çorbasını yaparak dokunulmazlık alan yarışmacı BARBAROS oldu. Barbaros ise bir kişiyi eleme potasına gönderdi.
30 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belirleniyor. Günün ilk eleme adayı Kıvanç oldu.
Gecenin eleme adayları Kıvanç ve Eda oldu.
SALI AKŞAMI NELER YAŞANDI?
Jüri üyeleri yarışmacılardan, UNESCO'nun gastronomi şehirleri lezzetlerinden olan Torta di Riso, Mualle, Mapo Tofu, Tutu de Feijapo, Rocoto Relleno, Bergensk Fiskesuppe ve Bibimbap gibi yemekler yapılması istendi.
Tabaklardan en başarılılarını çıkaran takım ise haftanın ilk takım oyununun kazananı oldu.
29 AĞUSTOS SALI MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar dün akşam ikinci kez karşı karşıya geldi.
Haftanın ilk takım oyununu kazanan MAVİ TAKIM oldu.
29 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergilediler. Dokunulmazlık oyunu için yarışmacıların ana malzemesi sarı kiraz oldu.
Günün sonunda en başarılı yemeği yapan isim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığın sahibi olan isim ise eleme adayını belirledi.
Kıvanç, Ayaz, Tahsin, Gamze en başarılı 4 tabak seçildi. Bu isimler arasından üç kişi dokunulmazlığı alamadı.
Haftanın ilk dokunulmazlığını alan yarışmacı ise KIVANÇ oldu. Böylelikle bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Kıvanç oldu.
29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu.
Gecenin ilk eleme adayları Tahsin ve Gamze oldu.
PAZARTESİ AKŞAMI NELER YAŞANDI?
Pazar akşamı sürpriz bir isim elenerek yarışmaya veda ederken bu hafta yeni bir isim yarışmaya dahil oldu. Pazartesi akşam ise kaptanlık oyunu oynandı. Kazanan isim 8. haftanın mavi takımın kaptanı oldu. Pazartesi akşamı kaptanlık oyununu kazanan Esra mavi takı kaptanı olurken kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti.
MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna bu hafta dahil olan yarışmacı 2018 Finalisti Kerem oldu.
28 AĞUSTOS PAZARTESİ MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star 2023 sezonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi akşamı 8. haftanın kaptanı olacak isim belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında yarışmacılardan baklava yapmaları istendi.
Birbirinden lezzetli baklava tepsileri şeflerin beğenisine sunulurken en başarılı baklavanın sahibi mavi takım kaptanlık oyununun kazananı oldu. Kaptan olan isim ise gecenin sonunda şeflerin oylarıyla belli oldu.
28 AĞUSTOS MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Bu haftanın mavi takım kaptanı ESRA oldu. Gecenin kaptanlık oyununu kazanan Esra, Mavi takım kaptanı oldu.
28 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Kırmızı takım kaptanı seçme hakkı ise Esra'daydı. Esra ise kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti.
MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Esra(Kaptan), Sergen, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Azize, Sefa, Kerem, Batuhan
MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Alican(Kaptan), Tahsin, Ayaz, Barbaros, Kıvanç, Gamze, Çağatay, Eda, Barış,
GEÇEN HAFTA NELER OLDU? GEÇEN HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Geçen haftanın eleme adayları Batuhan, Barış, Eray, Dilara, Ayaz, Gamze ve Tolga seçilmişti.
MASTERCHEF ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta kızılcık verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.
Dilara, Ayaz, Barış ve Eray ilk etabı geçemeyen isimler olmuştu. Bu dört isimden en iyi tabağı yapan 3 kişi yarışmaya devam etti. Son yarışmacı ise geçen haftanın elenen ismi oldu.
Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı açıklandı. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan yarışmaya veda etti.
27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a geçen hafta veda eden yarışmacı ERAY oldu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı hayallerine veda etti. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden yedinci isim oldu.
Geçen haftanın elenen yarışmacısı ERAY MasterChef hayallerine gözyaşlarıyla vada etti.
MASTERCHEF ALL STAR'DA ELENEN İSİMLER
MasterChef Eray Aksungur, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker, Mert, Rıfat ve Eray.
MASTERCHEF'İN İLK ALTIN KAŞIĞINI KİM KAZANDI?
Somer Şef'in açıklamasıyla MasterChef All Star'ın ilk kaşık alan yarışmacısı belli oldu. Barbaros Yoloğlu, MasterChef All Star'ın ilk altın kaşık alan yarışmacısı oldu.
2020 sezonunda yarışan ve Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros, şampiyonluğu Serhat'a kaptırmıştı.
25 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
100 bin TL'lik ödül oyununun kazanı Tanya olmuştu.
24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Esra olmuştu.
24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayları Barış ve Eray olmuştu.
23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayları Dilara ve Ayaz oldu.
23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Alican olmuştu.
22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayları Tolga ve Gamze olmuştu.
22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Dilara olmuştu.
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTANIN KAPTANLARI KİM OLDU?
Geçen hafta başında yapılan kaptanlık oyununda Sergen Özen ve Tahsin takım kaptanları olmuştu.
GEÇEN HAFTANIN MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.
GEÇEN HAFTANIN MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra